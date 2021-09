Piraino da record. Classe in dad dopo il primo giorno di scuola

Poche ore ed è già emergenza. A Piraino, solo dopo un giorno di scuola, c’è una classe in dad. A renderlo noto è stato il sindaco del paese dei Nebrodi, Maurizio Ruggeri, che sui social ha comunicato a tutta la popolazione del caso sospetto che si è registrato. «Si è verificato un caso di Covid 19 nella pluriclasse quarta e quinta elementare del plesso di Zappardino. Il Dirigente Scolastico ha immediatamente attivato da oggi la didattica a distanza per la suddetta pluriclasse così come prevedono i protocolli, mentre il comune ha incaricato subito una ditta specializzata che già oggi pomeriggio sanificherà gli ambienti». La scuola a Piraino è iniziata ieri. Dieci gli alunni nella pluriclasse in dad.

