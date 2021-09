La tragedia di Caronia, la famiglia Mondello presente opposizione alla richiesta di archiviazione

Daniele Mondello e i suoi familiari hanno depositato stamani alla Procura di Patti l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio inquirente guidato da Angelo Cavallo sulla tragedia di Caronia, in cui nell’agosto del 2020 persero la vita la moglie Viviana e il figlio Gioele. In un documento di 18 pagine, predisposto dagli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello, a cui sono allegati tre DVD contenenti i risultati di altrettante perizie dei consulenti di parte, si contesta le tesi dell’omicidio-suicidio in virtù della quale la Procura è decisa a chiudere il caso. Ma la parola, a questo punto, passa al gip del Tribunale di Patti, che si esprimerà nelle prossime settimane. Secondo Daniele Mondello, oggi è stato compiuto “un passo decisivo” per ottenere “verità e giustizia”.

