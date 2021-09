Tusa, la moda sbarca a Fiumara D'Arte

Ancora un momento di condivisione della bellezza in nome di tutte le Arti. La Valle dell’Halaesa, luogo-simbolo dell’impegno etico, civile e politico di una vita, si rigenera attraverso il linguaggio contemporaneo della moda. «Un altro grande dono che ho voluto fare alla mia terra di Sicilia che, dopo questo periodo d’emergenza, avrà nuovo slancio e nuova visibilità grazie all’innesto tra scultura, moda, paesaggio e cultura».

Così il presidente di Fiumara D’Arte Antonio Presti commentando l’uscita del videoclip realizzato in occasione dell’edizione 2021 del MadeinMedi, che ha visto come Creative Director Gabriella Ferrera e come Producer Marco Aloisi, che da subito si sono trovati in linea con il mecenate in un’ottica di interazione tra le Arti e di scambio di energia e bellezza. L’incontro tra Arte e Moda rappresenta sempre un momento di Bellezza e Poesia, ma se si immagina il parco di sculture di Fiumara d’Arte, la contaminazione assume i contorni del sogno.

