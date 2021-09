Messina, strade provinciali: consegnati lavori per oltre 6mln di euro

Stamane il Sindaco metropolitano Cateno De Luca, nella sede del Comune di Rodì Milici, ha proceduto alla consegna dei lavori da realizzare su varie strade provinciali del comprensorio tirrenico-nebroideo per un importo complessivo di 6.400.000 euro.

All'appuntamento erano presenti il Sindaco di Rodì Milici, Eugenio Aliberti, ed i Sindaci dei Comuni interessati dalle consegne, il Capo di Gabinetto Francesco Roccaforte, il Dirigente della Direzione Viabilità metropolitana Salvo Puccio, i Responsabili Unici del Procedimento e Direttori dei lavori (a fasi alterne) Anna Chiofalo ed Antonino Sciutteri ed i rappresentanti delle imprese che si sono aggiudicate gli interventi previsti nei sette progetti, tutti rientranti nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Messina.

“La consegna odierna di un'altra importante tranche di lavori sulle arterie stradali del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Cateno De Luca – rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'azione di messa in sicurezza che ho voluto concretizzare con la ridefinizione degli interventi originariamente inseriti nel Masterplan e che in questi mesi mi ha visto impegnato in un serrato confronto con i colleghi Sindaci del territorio per definire un piano strategico ed operativo mirato alle necessità delle comunità e dei sistemi di comunicazione viabile. A breve affideremo altri interventi su altre strade provinciali e manterremo sempre alta l'attenzione per un settore strategico e vitale per lo sviluppo economico dell'intero territorio metropolitano”.

Gli interventi consegnati riguardano in particolare:

1. “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale “Fantina – Guggitto” – innesto strada provinciale 195 di S. Marco”, ricadente nei Comuni di Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina, per un importo di 600.000 euro; l'impresa aggiudicataria è l'associazione temporanea di impresa Grasso Costruzioni Generali s.r.l. – DS Impianti s.n.c.;

2. “Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 110 Montalbanese e n. 122 Pattese, nel tratto compreso tra l'innesto con la strada provinciale n. 115 e la strada statale n. 116 in località Favoscuro e sulla diramazione Portella Zilla", ricadenti nei Comuni di Montalbano Elicona e Tripi, per un importo di 900.000 euro; l'impresa aggiudicataria è la Eurorock s.r.l. con sede a Trento;

3. “Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali ricadenti nei Comuni di Oliveri e Falcone” per un importo di euro 1.000.000; l'impresa aggiudicataria è Presti s.r.l. con sede a Terme Vigliatore (Me);

4. “Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali tra i Comuni di Rodì Milici e Fondachelli Fantina" per un importo di 600.000 euro; l'impresa aggiudicataria è il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Demetra Lavori s.r.l./DS Impianti s.n.c. con sede a Vallelunga Pratameno (Cl)

5. “Progetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n. 95 di S. Marco e n. 96 di S. Basilio", ricadenti nel Comune di Novara di Sicilia, per un importo di 500.000 euro; l'impresa aggiudicataria è Antonino Chillè s.r.l. con sede a Saponara (Me)

6. “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale n. 115 Tripiciana”, ricadente nel Comune di Tripi, per un importo di 1.300.000 euro; l'impresa aggiudicataria e la Duino Alberto Giuseppe con sede a Baragiano (Pz)

7. “Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano" per un importo di 1.500.000 euro; l'impresa aggiudicataria è la MA.VAN di Callati Carmelo e Antonello con sede a Mussumeli (Cl).

