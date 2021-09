Settimana europea della Mobilità: venerdì la presentazione a Messina

Saranno presentati venerdì 17 settembre gli eventi della Settimana Europea della Mobilità organizzati in città da Atm e Comune di Messina. Nel corso della conferenza stampa, prevista alle ore 11:00 in piazza Unione Europea, sarà annunciato il programma della Settimana con convegni, manifestazioni ed eventi incentrati sulla promozione della mobilità sostenibile.

Alla conferenza sarà presente il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, il Sindaco Cateno De Luca, l’assessore alla mobilità del Comune di Messina, Salvatore Mondello, Raffaele Pelillo, Vice Presidente della commissione mondiale Fia dedicata alle energie del futuro (Enecc) e Presidente della Commissione Aci Sport per le Energie Rinnovabili e il commissario per l’emergenza Covid-19 Alberto Firenze.

La novità più importante è la nascita della nuova applicazione Atm MovUp che permetterà di avere informazioni in tempo reale sui mezzi, acquistare biglietti e abbonamenti per autobus e tram e di gestire le soste nei parcheggi e nella Ztl. L’applicazione permette di partecipare all’evento e-motor show di Messina, la prima competizione per smart elettriche organizzata in Sicilia, che si svolgerà a Messina 22-23 e 24 ottobre 2021 con la partecipazione di Giancarlo Fisichella, testimonial dell’evento.

Alla conferenza stampa, a cui parteciperà anche Fisichella in collegamento dalla pista, sarà possibile ammirare dal vivo alcune della auto in competizione, tra cui la Smart targata Atm che ha già debuttato durante la gara svoltasi questo fine settimana a Varano (MI).

Tra le attività previste durante la Settimana della Mobilità non mancheranno i momenti dedicati al confronto e alla riflessione per ripensare il futuro della città con la presentazione del nuovo progetto per la linea tramviaria, la presentazione del Pums e il dibattito sull’Area dello Stretto.

