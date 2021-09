Messina, il dirigente Ornella Riccio: «A scuola con ottimismo, siamo preparati»

« La scuola è pronta e preparata». Il provveditore agli studi Ornella Riccio non ha dubbi. «È stato fatto tutto quello che è stato programmato per poter avviare l’anno scolastico in piena sicurezza».

Fra oggi e domani (anche se alcuni istituti hanno già aperto i battenti nei giorni scorsi) 76.577 studenti della provincia di Messina torneranno a sedersi fra i banchi.

Con quale spirito i giovani, le loro famiglie gli operatori del mondo scolastico si avvicinano a questo primo giorno? Prevale l’ottimismo o la preoccupazione che possa finire come l’anno scorso?

«C’è ottimismo di sicuro – risponde Ornella Riccio che dirige da un anno l’ufficio scolastico provinciale – Siamo entusiasti per il rientro al 100% in presenza degli studenti. Il ministero punta, per quest’anno, a garantire che questo assetto sia valido sempre. Certo, tutto è legato ai contagi ma le direttive sono quelle di non arrivare più alla chiusura di un intero istituto ma eventualmente di singole classi. Ci sono i piani di prevenzione dell’Asp, il tracciamento appare ben definito, e saranno superati i problemi dell’anno scorso quando i protocolli sanitari non sono sembrati univoci e hanno portato a diverse interpretazioni e a un po’ di smarrimento».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata