Election days in Sicilia: domani su Gazzetta del Sud uno speciale sui comuni al voto

Si avvicinano gli election days in Sicilia, fissati il 10 e 11 ottobre prossimi. Ieri, raggiunta una tappa fondamentale, con la presentazione ufficiale delle candidature.

Nell'Isola si va al voto in 43 Comuni su 391. Spiccano le sfide di Vittoria, Adrano, Alcamo, Pachino, Noto, Caltagirone, San Cataldo, Rosolini, Canicattì e Favara.

Nel Messinese, 15 i centri toccati dalle Amministrative. La competizione più accesa è prevista a Patti, con ben cinque candidati: Gianluca Bonsignore, Giorgio Cangemi, Enzo Natoli, Anna Sidoti e Fabrizio Trifilò. A Capo d'Orlando, invece, si sono ridotti a tre gli aspiranti alla poltrona più alta di Palazzo Europa: il sindaco uscente Franco Ingrillì, Gianluca Giuffrè (sostentuto dall'Udc, con tanto di scudocrociato in lista) e Renato Mangano.

Colpo di scena a Torregrotta, dove il sindaco in carica Corrado Ximone, dopo un lungo silenzio che non presagiva nulla di buono, ha clamorosamente deciso di non scendere in campo. A giocarsi la "partita" saranno Maurizio Rizzo (ex componente proprio dell'Esecutivo Ximone), Antonio Pino, Nino Caselli e Franco Pino.

Si annuncia poi una competizione calda a Terme Vigliatore, tra l'ex sindaco sfiduciato Domenico Munafò, l'inossidabile Bartolo Cipriano e Nino Chiofalo. Un fatto curioso, poi, a Gioiosa Marea: l'unica a rispondere presente e correre per la carica di prima cittadina è Giusy La Galia. Avrà un solo "nemico" quindi, il quorum.

Si rinnovano Giunte e consigli comunali anche a Mistretta, Falcone, Galati Mamertino, Caronia, Sant'Angelo di Brolo, Antillo, Ficarra, Floresta, San Marco d'Alunzio e Rodì Milici.

Uno speciale elettorale di 12 pagine uscirà domani nell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud.

