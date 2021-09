Sono due i decessi oggi a Messina a causa del Covid. Entrambi al Policlinico: un uomo di Montalbano Elicona, 81 anni (deceduto il 15/9) e un uomo di Roccalumera, 79 anni (deceduto il 15/9). L’81enne era vaccinato, il 79enne no. Per quanto riguarda i ricoveri sono 57 al Policlinico (di cui 13 in rianimazione), 29 al Papardo (di cui 8 in Rianimazione), 16 a Barcellona e 8 all'Irccs Piemonte, per un totale di 110.

