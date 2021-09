Tram e bus a Messina, rimodulato il servizio: arrivano i nuovi orari

Con l’avvio delle attività di manutenzione straordinaria delle vetture tramviarie si avrà una riorganizzazione delle corse dal 15 settembre: i tram partiranno ogni 20 minuti dai due capolinea e, al contempo, verranno implementate le corse dei bus, e in particolare dello shuttle, per favorire gli spostamenti soprattutto dalle periferie al centro cittadino e viceversa. Nelle fasce scolastiche, la linea 1 avrà una frequenza di 7 minuti rispetto ai 15 minuti attuali.

“ATM grazie ai suoi austisti si sta impegnando al massimo per offrire un servizio di qualità alla cittadinanza. – dichiara il presidente Giuseppe Campagna – Le attività programmate di riparazione e riqualificazione dei tram che prevedono un ammodernamento delle parti meccaniche, una nuova livrea e nuovi allestimenti interni, non erano rinviabili ulteriormente a causa del degrado estremo in cui si trovano alcune vetture e del totale abbandono avvenuto negli ultimi 15 anni tanto che varie vetture sono state cannibalizzate. I mezzi necessitavano interventi urgenti senza i quali è impossibile garantire un servizio stabile e sicuro per la cittadinanza; tuttavia, l’incremento delle corse dei bus permetterà di mantenere un buon livello di mobilità per i viaggiatori. Stiamo pensando agli studenti e ai lavoratori e, grazie ai mezzi che già sono in circolazione e a nove nuovi bus ad alta capacità che saranno disponibili a breve, garantiremo un servizio sempre più rapido ed efficiente”.

