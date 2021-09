Milazzo, violenza al Pronto soccorso: l’emergenza non dà tregua

È accaduto di nuovo. Esasperazione violenta al pronto soccorso. Un film già visto, purtroppo.

Sabato sera – ma la notizia è stata confermata solo ieri – intorno alle 22, un utente che si era recato al pronto soccorso del “Fogliani” per un consulto e che è rimasto per circa nove ore in attesa, in quanto riconosciuto codice verde, ha perso la pazienza, andando in escandescenze. L’uomo, residente in un comune del comprensorio tirrenico ha prima iniziato ad urlare e poi ha danneggiato la struttura del Triage e poi il personal computer utilizzato per l’accettazione. In quei momenti convulsi anche un infermiere sarebbe rimasto lievemente contuso.

Grazie all’intervento di altre persone l’uomo è stato calmato e anche visitato dal medico di turno che l’avrebbe anche rassicurato sulle sue condizioni fisiche che l’avevano indotto a ricorrere al consulto dei sanitari del pronto soccorso. Nel frattempo sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri che ha proceduto alla identificazione dell’uomo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata