Messina, il presunto omicida di Concetta Gioè resta in carcere

Concetta gli doveva dei soldi, una roba di cento euro o poco più, prestiti tra disperati. E forse per questo l’ha uccisa. La rabbia è montata per mesi fino ad esplodere all’alba di venerdì, sulle scale di una chiesa macchiate di sangue rappreso.

Potrebbe essere questo il movente che ha portato il 70enne originario di Augusta Pietro Miduri ad uccidere la 68enne palermitana Concetta Gioè, colpita con dodici coltelle mente forse dormiva rannicchiata sulla scalinata laterale della chiesa di Santa Caterina Valverde.

Anche il gip Eugenio Fiorentino ha pochi dubbi sulla sua colpevolezza, e ieri dopo averlo interrogato in videoconferenza con l’assistenza dell’avvocato Ketty Terranova - l’anziano è ristretto nel carcere di Trapani -, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare convalidando il decreto di fermo emesso venerdì scorso dopo le indagini-lampo dei carabinieri dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto Piero Vinci, dopo un primo drammatico interrogatorio durato un paio d’ore.

Il gip parla di un «articolato quadro indiziario a carico dell’indagato», che ha reso «dichiarazioni contraddittorie ed evidentemente non compatibili con le risultanze delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza».

