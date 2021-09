Ancora morti legati al Covid a Messina: oggi si sono registrati altri due decessi al Policlinico. Si tratta di un uomo di 61 anni di Messina e una donna di 69 anni di Librizzi, entrambi non vaccinati

Per quanto riguarda i ricoveri sono 111 in totale: 60 al Policlinico (di cui 14 in rianimazione), 28 al Papardo (di cui 8 in rianimazione), 8 all’Irccs Piemonte 8 e 15 a Barcellona.

