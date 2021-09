Messina, uccisa davanti alla chiesa: fermato un 70enne

L’hanno trovata in una pozza di sangue, rannicchiata su se stessa, sui gradini dell’ingresso laterale della chiesa. La sua chiesa. Concetta Gioè, 68enne palermitana, è stata uccisa ieri notte lungo via Garibaldi, a duecento metri dalla piazza principale della città. Una ferita da taglio le ha aperto la gola e poco dopo se n’è andata. Per questo omicidio da ieri sera un uomo di settanta anni si trova in stato di fermo. È fortemente indiziato di essere stato l’assassino della clochard. Come accadeva spesso Concetta Gioè, aveva passato la notte nella zona della chiesa di Santa Caterina. Era una “senzatetto”. O meglio un tetto lo aveva, ma a Palermo dove aveva vissuto per anni con la sua famiglia, marito e tre figli. Poi però aveva preferito la strada e aveva scelto Messina, perché Palermo, diceva, non le piaceva più. E sulla strada ha trovato la morte, non per gli stenti, non per i morsi del freddo o della fame che chissà quante volte avrà sentito, ma per mano di un uomo che le ha tagliato la gola. È stato un commerciante della zona che stava aprendo il suo negozio a trovare il cadavere della donna. Poco dopo sono piombati in quell’angolo della piazza semi nascosto i carabinieri della stazione Messina Centro, quelli del Ris, il magistrato di turno, i medici del 118 e anche i fedeli che si apprestavano a partecipare alla prima messa del giorno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

Messina, clochard uccisa sulle scale della chiesa di S. Caterina. C'è un sospettato Concetta Gioè Concetta Gioè Concetta Gioè Concetta Gioè

© Riproduzione riservata