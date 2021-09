L'aggiornamento dei dati Covid a Messina e provincia fa registrare ancora due morti al Papardo: si tratta di una donna di 59 anni (deceduta il 10/9) e un'altra di 85 anni (deceduta il 10/9).

Sul fronte ricoveri, 56 sono al Policlinico (di cui 12 in rianimazione), 27 al Papardo (di cui 5 in rianimazione), 6 all'Irccs Piemonte e 15 a Barcellona per un totale di 104 (+4 rispetto a ieri).

