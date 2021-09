Cancelleri a Messina, incontro all'autorità portuale: "Sul Ponte studio di fattibilità di 50 milioni di euro"

Sono numerosi i progetti sul fronte mobilità per l'attraversamento dinamico dell'area dello Stretto. Ad illustrare i dettagli delle iniziative del Governo, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri insieme al presidente dell'autorità portuale di Messina Mario Mega.

Presenti a un incontro che si è svolto all'autorità portuale anche parlamentari e deputati regionali del M5S. Tra le novità la riqualificazione dei navigli per il trasbordo ferroviario, il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, l'introduzione di nuovi treni con le stesse caratteristiche dei Frecciarossa che potranno essere traghettati in Sicilia e permetteranno di accorciare i tempi di percorrenza, l'acquisto di tre navi di nuova generazione con la propulsione NLG/elettrica. Nei progetti anche la riqualificazione delle stazioni ferroviarie Rfi di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il potenziamento e la riqualificazione degli approdi e delle stazioni marittime con la previsione di una unica area biglietteria.

A margine Cancelleri ha parlato anche di ponte sullo Stretto. "La posizione del M5s sul ponte non è mai cambiata" ha detto. "Abbiamo affrontato la questione con grande serietà - ha aggiunto - il presidente Conte penso che abbia rilasciato una dichiarazione molto seria già l'estate scorsa che è quella di affrontare questo tema con serietà. Sia con il Governo Conte due che con Draghi stiamo affrontando questo studio di fattibilità di 50 milioni di euro, ovviamente il Parlamento si deve esprimere e daremo la possibilità di avere un ampio dibattito pubblico perché tutte le parti , dai comitati alle amministrazioni locali, i sindaci i presidenti di regione, devono dire la loro, il tema deve essere affrontato con serenità senza divisioni che non sono mai ricchezza, la Sicilia ha bisogno di una chance".

© Riproduzione riservata