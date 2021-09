Scerbatura a Messina: limitazioni in centro da lunedì 13 a domenica 19

Da lunedì 13 sino a mercoledì 15, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati dalla Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura nel quadrilatero compreso tra le vie C. Battisti, T. Cannizzaro, corso Cavour e S. Filippo Bianchi.

Vigerà pertanto il divieto di sosta sul lato monte di via C. Battisti, sul lato nord di via T. Cannizzaro, sul lato valle di corso Cavour, sul lato sud di via San Filippo Bianchi e su entrambi i lati dei tratti interclusi del controviale nord di via T. Cannizzaro, e delle vie dei Verdi, G. Venezian e Università.

Da mercoledì 15 a venerdì 17, sempre nella fascia oraria 20–6, le attività di scerbatura interesseranno quadrilatero compreso tra le vie C. Battisti, S. Filippo Bianchi, corso Cavour e I Settembre. Il divieto di sosta insisterà sul lato monte di via C. Battisti, sul lato nord di via San Filippo Bianchi, sul lato valle di corso Cavour, nel controviale sud di piazza Duomo, su entrambi i lati di via I Settembre e dei tratti interclusi delle vie della Zecca, G. Venezian e Università.

Da venerdì 17 a domenica 19, fascia oraria 20-6, la scerbatura riguarderà il quadrilatero compreso tra le vie T. Cannizzaro, C. Battisti, dei Verdi e Garibaldi. La sosta sarà vietata sul lato nord di via T. Cannizzaro, sul lato valle di via C. Battisti, sul lato sud di via dei Verdi, sul lato monte di via Garibaldi e su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie del Vespro, Ghibellina e Centonze.

