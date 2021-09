Messina si supera, differenziata al 55%

L’estate ha portato ad una nuova impennata dei dati sulla raccolta differenziata in città.

Uno “slancio” maturato in pieno agosto, con i locali commerciali che girano a pieno regime, con la presenza di molti turisti e messinesi di ritorno.

Il dato, pur se non ancora definitivo ma sicuramente molto vicino a quello ufficiale, è del 55% di raccolta differenziata. A luglio, dato consolidato dalle comunicazioni alla Regione, Messina aveva raggiunto il 47,75. Un balzo del 7,25% che rappresenta la principale crescita mensile da quando tutta la città è passata al porta a porta, cioè da maggio.

Messina Servizi ha potuto raggiungere questo nuovo step, superando per la prima volta la metà della quantità di rifiuti correttamente divisa per materiale, anche grazie all’aumento della quantità di vetro fatta registrare in quest’ultimo mese e grazie al fatto che è aumentata la quota di umido mandata ad impianto di stabilizzazione e trasformazione in compost, visto che l’impianto di riferimento è diventato quello di Catania e non più quelli sparsi per mezzo Stivale utilizzati, gioco forza, per diversi mesi.

