Valle d'Agrò, al via la festa del Pd con dibattiti e interviste: tra gli ospiti Caterina Chinnici

Due serate dense con tavole rotonde, dibattiti e interviste. La Festa democratica della valle d’Agrò avrà inizio venerdì pomeriggio con il saluto dei segretari dei dieci circoli locali e del segretario provinciale Nino Bartolotta e del presidente della direzione regionale Antonio Ferrante.

Tre i dibattiti che animeranno la festa a cui parteciperanno sindacalisti, studiosi, politici a cominciare venerdì sera con “PNRR Responsabilità e nuova capacità di spesa degli Enti Locali” moderato da Pippo Trimarchi (editore di Tempostretto) con gli interventi di Pietro Navarra (deputato Pd), Lina Panella (docente diritto internazionale), Virginia Puzzolo (capo programma Commissione europea), Giacomo D’Arrigo (presidente associazione Erasmo), Piero David (docente universitario), Massimo Parisi (segretario provinciale GD), Antonino Alibrandi (segretario generale Cisl Messina); sempre venerdì l’ incontro con l’ autore Franco Garufi (Centro studi Pio La Torre) e gli interventi dei Giovani Democratici Jonica - Valle d’Agrò su Next Generation.

Sabato spazio a “Se non è paritaria non è democrazia: donne e diritti” con Domenico Siracusano (segretario provinciale Articolo Uno), Grazia D’Angelo (senatrice MS5) , Giuseppe Lupo (deputato Ars Pd), Giusy Furnari (ex assessora regionale), Marina Scimone (consigliere comunale Letojanni), Giovanni Mastroeni (segretario provinciale Cgil), moderato da Angela Bottari (Conferenza permanente delle donne democratiche).

L’ultimo su “Giustizia e legalità: una riforma urgente” con Ivan Tripodi (segretario provinciale Uil), Salvo Andò (Ass. Labdem), Paola Todini (vice resp.le Dipartimento naz.le Diritti Umani Movimento Forense), Tino Bellomo (responsabile provinciale dipartimento Pd Legalità e Riforme), Antonio Saitta (presidente assemblea provinciale Pd), Antonio Scarcella (consigliere comunale S. Teresa), moderato da Felice Calabrò (consigliere comunale di Messina).

Momenti clou della festa saranno venerdì con l ’intervista del giornalista Sebastiano Caspanello (Gazzetta del Sud) al segretario regionale Anthony Barbagallo e, sabato sera, l’intervento conclusivo dell’eurodeputata Caterina Chinnici.

