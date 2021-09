Santa Teresa, le grandi opere... mai inaugurate. Sprechi e abbandoni da brividi

Per completarle servirebbero altri 13 milioni di euro, dopo i miliardi, di lire, spesi nei decenni scorsi, e oggi sono quasi tutte abbandonate. Sono nove nel comprensorio jonico le opere incompiute tra le 130 censite dalla Regione e inserite nell’elenco-anagrafe 2021 trasmesso al Ministero delle Infrastrutture, con i dati che fanno riferimento all’anno precedente.

Si tratta dell’area geografica della provincia messinese con il maggior numero di opere il cui iter di realizzazione è stato interrotto a vari livelli del suo avanzamento.

Un totale di 11 milioni di euro euro sprecati senza che sia stato possibile utilizzarle pienamente, anche se in qualche caso una mano di aiuto è giunta dal Patto per il Sud della Città Metropolitana che ha stanziato le risorse necessarie a finire le opere utili e demolire quelle irrealizzabili.

