Messina, l’ex liquidatore Calabrò nuovamente assolto

Nuova assoluzione con formula piena per l’ex commissario liquidatore di MessinAmbiente Giovanni Calabrò, che a suo tempo era finito sotto processo per l’ennesima volta per il mancato versamento dell’Iva della partecipata del Comune. In questo caso si trattava di un sequestro di oltre 2 milioni e mezzo di euro operato nel gennaio del 2018 nei confronti di MessinAmbiente ed anche di Calabrò, quindi un vero e proprio incubo giudiziario per il funzionario. Questo procedimento concluso ieri con la formula assolutoria «perché il fatto non costituisce reato», è in pratica la “fotocopia” di quello chiuso ad aprile scorso sempre con l’assoluzione, per un altro sequestro scaturito dal mancato pagamento dell’Iva. In questo caso ieri l’assoluzione è stata decisa dal giudice monocratico Mandanici, anche su richiesta dell’accusa, mentre l’ex liquidatore è stato assistito dagli avvocati Franco Restuccia e Alberto Gullino.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata