Vaccini, la Sicilia prosegue la rincorsa

Si avvicinano a quota 6 milioni le somministrazioni nella regione siciliana. I dati dello scorso fine settimana parlano di poco meno di 5,8 milioni fra prime e seconde dosi con un media giornaliera che è tornata a crescere ( 18 mila ) dopo il clamoroso flesso del periodo ferragostano. Restano lontani i picchi di luglio quando in Sicilia si viaggiava oltre le 40.000 iniezioni al giorno.

I vaccinati in Sicilia, quelli con almeno una dose, sono (secondo l’approfondito report che cristallizza la situazione al 2 settembre) 3.193.412. Le prime dosi, nel confronto fra le due ultime settimane, propone una crescita di 2200 somministrazioni (dal 27 agosto al 2 settembre sono state 65.000) anche se Messina è fra le tre sole province in calo con un meno 3.6%.

Gli immunizzati siciliani, cioè coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi , o che hanno completato il ciclo con una sola somministrazione perchè hanno ricevuto Janssen o sono stati positivi, sono 2,7 milioni pari al 64% della popolazione ( il 72 % è ancora solo vaccinato). Questo per quanto riguarda l’intera isola, ma ad entrare nel dettaglio si notano le differenze di approccio alla campagna fra i vari territori. Messina è la provincia con il più basso tasso di vaccinazioni con il 66,5%. Poco meglio hanno fatto finora Siracusa e Catania, ma Agrigento e Palermo hanno 11 punti percentuali di vantaggio.

