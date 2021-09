Rifiuti di Santa Teresa di Riva, l’umido smaltito a Catania

Sarà smaltito nuovamente in Sicilia il rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata di Santa Teresa di Riva. Dopo sette mesi in cui la frazione umida è stata conferita in Calabria, visto che nelle aree di smaltimento dell’Isola non è stato possibile scaricare per parecchio tempo, a causa della saturazione degli impianti, è stato individuato un sito che almeno fino al 30 gennaio del prossimo anno dovrebbe poter ricevere l’organico senza problemi di quantità e senza interruzioni. Il rifiuto verrà trasferito adesso nell’impianto in località Passo Martino, a Catania, di proprietà della società “Rem srl” di Siracusa, indicato dalla ditta “Cap. Ital Service Srl” di Gela, che è stata incaricata dal Comune di occuparsi del servizio di smaltimento dell’umido.

L’affidamento del servizio con l’impresa gelese, individuata con trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione secondo il criterio di prossimità previsto dal Codice dell’ambiente, è stato formalizzato dall’Ufficio tecnico comunale al prezzo di 175 euro a tonnellata, oltre Iva al 10%, per un importo complessivo del servizio pari presuntivamente a 144.375 euro Iva compresa: in ogni caso i pagamenti verranno effettuati in riferimento alle quantità effettivamente smaltite, secondo quanto riportato dai formulari.

