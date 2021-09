Prevenzione contro Hiv e Aids, a Messina una campagna "mobile"

“La Sicurezza è un salvagente – anche se non sai nuotare benissimo”, è la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione di Hiv/Aids e infezioni sessualmente trasmissibili che è stata presentata con un giro in autobus partito da piazza Unione Europea fino al parcheggio di piazza Cavallotti e ritorno.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l'Atm e con i reparti di malattie infettive del Policlinico e del Papardo, mira a sensibilizzare, tutti, in particolare i giovani, sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Sugli autobus dell’Atm saranno esposti locandine con recapiti telefonici ai quali rivolgersi per ricevere informazioni e supporto. L'iniziativa è stata presentata dall’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e dal presidente di Atm Giuseppe Campagna.

All’incontro hanno preso parte Antonio Albanese del reparto malattie infettive del Papardo, il presidente dell’Arcigay Messina Makwan Rosario Duca, Mirella Migliorato e Antonella Bambino che hanno curato il progetto grafico.

"L'obiettivo è di far conoscere cosa è l'Hiv- dice l'assessore Calafiore- purtroppo non è una malattia che è scomparsa, il virus circola dagli anni Ottanta e non c'è un vaccino, fondamentale è la prevenzione quindi oltre di Covid è importante parlare anche di questo virus che forse è più sconosciuto tra i giovani".

