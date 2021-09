Patologie gastrointestinali, a Viagrande il congresso presieduto dal messinese Socrate Pallio

I prossimi 9, 10 e 11 settembre 2021 si svolgerà a Viagrande (Ct) il IX Congresso Trisocetario AIGO,SIED,SIGE “Percorsi integrati in Gastroenterologia: gestione ottimale delle risorse e personalizzazione delle cure” che vede le tre principali società scientifiche nazionali di Gastroenetrologia ed Endoscopia Digestiva impegnate, finalmente in presenza, ma nel rispetto delle attuali limitazioni, in un incontro scientifico sui più attuali temi delle patologie gastrointestinali e biliopancreatiche.

Il congresso, al quale parteciperanno illustri esponenti nazionali, sarà presieduto dal professor Socrate Pallio, presidente Sied Sicilia, e verrà preceduto da un corso riservato agli infermieri che operano nel settore e da una tavola rotonda riservata ai giovani gastroenterologi.

L’evento affronterà argomenti di grande interesse e spessore scientifico quali la prevenzione del cancro colorettale, le reti assistenziali in gastroenterologia e le nuove tecnologie diagnostiche e strategie terapeutiche in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. I lavori congressuali si concluderanno con una giornata destinata al” Virtual live” in cui verranno affrontati e discussi casi clinici in differita registrati in alcune tra i principali centri di endoscopia italiani.

© Riproduzione riservata