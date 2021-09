Edifici e strade, una pioggia di fondi per San Filippo del Mela, Pace del Mela e Rometta

In arrivo importanti finanziamenti per alcuni dei centri della fascia tirrenica. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha pubblicato l'elenco dei Comuni beneficiari a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al decreto del 23 febbraio 2021, dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici (anche scolastici) e del territorio. In lista figurano i centri tirrenici di Rometta, San Filippo del Mela e Pace del Mela. Nel dettaglio, per San Filippo del Mela, il finanziamento pari a 2 milioni e 500mila euro serve per la realizzazione di quattro opere pubbliche. A Pace del Mela, invece, i progetti sono due. A Rometta, infine, i fondi in arrivo per un ammontare di 700mila euro sono destinati all'edilizia scolastica.

