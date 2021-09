Spadafora, il Comprensivo riceverà ora le cure dovute

Risoluzione delle criticità prima dell’inizio dell'anno scolastico. È quanto, nella tarda mattinata di ieri, ha assicurato la sindaca Tania Venuto, alla luce dei problemi riscontrati nel plesso Verdi. Partendo da una visione d'insieme, la preside del Comprensivo di Saponara Emilia Arena, nel mese di luglio, aveva segnalato all'Amministrazione Venuto tutta una serie di interventi da effettuare con una certa urgenza, per garantire una sicura fruizione degli ambienti didattici al rientro degli studenti, degli insegnanti e del personale. Tra i problemi posti sotto la lente d'ingrandimento ci sono «la presenza di umidità su alcune delle pareti della scuola Verdi e alcuni aspetti legati alla sicurezza dei portoncini del plesso Gabelli». Alle richieste avanzate che, per la dirigente, non hanno trovato riscontro alcuno, si aggiungono delle evidenti frizioni tra le due istituzioni. Entrando nel merito, la sindaca insieme al personale tecnico, ieri mattina, si è recata nei locali della Verdi per eseguire un sopralluogo, e stabilire le modalità di intervento nei tempi più celeri.

Secondo la Venuto «non è stato possibile interloquire con la preside, che avrebbe posto resistenza alla “visita”».

