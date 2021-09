“Martiri di Fantina”, targa per onorare la memoria di Anita Garibaldi

Collocata e scoperta, nella ricorrenza dell'eccidio dei “Martiri di Fantina” del 1862, la lapide per onorare la memoria di Anita Garibaldi, pronipote dell'eroe dei “Due mondi” che nel 2009 rese omaggio al sepolcro e al luogo dove il 3 settembre 1862, all'indomani del ferimento di Garibaldi sull'Aspromonte, furono fucilati 7 giovani garibaldini che facevano parte delle retrovie della seconda spedizione per liberare Roma dal dominio Pontificio e restituirla all'Italia unita. L'iniziativa di collocale una lapide nella piazzetta, difronte alla stele che ricorda il sacrificio dei garibaldini, è stata della sezione locale dell'associazione nazionale “Giuseppe Garibaldi”, di cui è presidente il prof. Giuseppe Furnari, che ha voluto onorare, presente l'Arma dei carabinieri e insieme al Comune, anche la testimonianza resa in vita 12 anni fa da Anita Garibaldi. La lapide è stata scoperta alla presenza del vice sindaco Carmelo Citraro e benedetta dal parroco della chiesetta dove davanti all'ingresso furono sepolti i 7 giovani del Nord.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata