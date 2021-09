Giardini Naxos: appalto al fratello del sindaco, Stracuzzi: «Io estraneo alla gara

Dopo le polemiche scoppiate in questi giorni, il sindaco Giorgio Stracuzzi prende posizione ufficialmente sul caso della discussa determina per i servizi di progettazione del Museo del mare e della pesca, a cui vennero invitati dagli uffici a presentarsi tre ditte e tra queste l’unica che rispose all’appello fa riferimento al fratello del primo cittadino, Antonio Maria Stracuzzi.

La questione riguarda la previsione di una variante relativa a un progetto di riqualificazione dello scalo di alaggio e per la realizzazione di uno spazio attrezzato che faciliti l’aggregazione e la socializzazione, nell’area del molo Saja di Giardini Naxos da destinare alla realizzazione di un museo.

«In relazione alle notizie secondo cui il sottoscritto rischierebbe la decadenza per la partecipazione del fratello alla gara per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di realizzazione del Museo del mare e della pesca e delle tradizioni marinare – spiega adesso il sindaco Stracuzzi – si ritiene opportuno precisare come stanno le cose. Il sindaco, l’Amministrazione e gli uffici comunali operano nel pieno rispetto della legge e delle norme sugli appalti. La procedura negoziata, con invito a più ditte, o a più professionisti, è uno strumento per selezionare l’appaltatore di un lavoro o di un servizio o di una fornitura, che il Comune di Giardini ha sempre utilizzato nel rispetto della legge.

