I ricoveri: Policlinico 59 (di cui 12 in rianimazione); Papardo 34 (di cui 6 in Rianimazione); Barcellona 21; Irccs Piemonte 6 per un totale di 120 persone. Ieri si è registrato anche un decesso al policlinico "G. Martino", si tratta di una donna non vacinata di 78 anni originaria di Gioiosa Marea.

