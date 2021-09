Risolto il giallo di Pace, l'anziano morto è un 82enne del posto

Risolto nel pomeriggio il giallo dell'anziano trovato morto ieri sera sulla spiaggia di Pace. Si tratta di un 82enne del posto con una difficile vicenda familiare. Secondo una prima ipotesi l'anziano si sarebbe tolto la vita lanciandosi in mare. In serata alcune persone che passeggiavano sulla spiaggia hanno scoperto il cadavere e dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed un'ambulanza del 118 ma i Carabinieri hanno solo potuto constatare il decesso dell'anziano. Solo nel primo pomeriggio di oggi alcuni familiari si sono presentati dai Carabinieri per denunciare la scomparsa del congiunto. La Procura ha disposto l'autopsia che sarà eseguita all'obitorio del Papardo.

© Riproduzione riservata