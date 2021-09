Covid, a Messina altri 2 decessi e 113 ricoveri

Continua ad essere alta la soglia di attenzione per quel che riguarda la situazione Covid nel Messinese. Stando ai dati comunicati oggi, si registrano due decessi avvenuti al Papardo: un uomo di 64 anni (deceduto il 6/9) e una donna di 84 anni (deceduta il 5/9). Sul fronte dei ricoveri oggi al Policlinico sono 57 (di cui 12 in rianimazione), al Papardo 32 (di cui 6 in Rianimazione), a Barcellona 18 mentre all'Irccs Piemonte sono 6 per un totale di 113

