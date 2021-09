Spadafora, ora è polemica sulle bollette idriche salate

Dubbi e perplessità a seguito delle bollette idriche recapitate ai contribuenti, riferite all'annualita 2019 e reputate dall'opposizione piuttosto “salate”. Nel merito, la minoranza si schiera apertamente dalla parte dei cittadini.

«Fermo restando - precisa il capogruppo Lillo Pistone - il principio secondo cui l'Ente, attraverso la riscossione del canone, deve garantire il servizio, sia in termini di continuità, efficienza e qualità, allo stesso tempo deve attenersi al rispetto delle regole derivanti da leggi e regolamenti, anche e soprattutto per quanto riguarda la lettura certa dei contatori, per mezzo di specifici strumenti previsti dalla legge». I consiglieri invitano, pertanto, la sindaca «a dare ascolto alle lamentele che giungono da parte dei tanti spadaforesi, i quali manifestano stupore per la richiesta delle ingenti somme di denaro, in riferimento al canone idrico 2019». In particolare, i componenti di "Rinasce Spadafora", al fine di sgomberare il campo da dubbi, chiedono formalmente alla Venuto di fare chiarezza circa l'attendibilità dei dati contenuti nelle bollette.

