S. Teresa di Riva, non si esclude la candidatura di Nino Bartolotta

Una mossa politica che potrebbe stravolgere i piani degli altri oppositori, anticipando le loro mosse: proporre il nome del candidato sindaco e sondare il terreno per vedere chi è disponibile a partecipare al progetto da proporre in alternativa all’attuale governo cittadino.

Si prospetta un nuovo scenario a S. Teresa di Riva per le elezioni del 2022. Ad aprirlo è il Partito democratico, che finora è rimasto attendista senza manifestare ufficialmente la propria posizione, seppur in contrapposizione all’amministrazione, ma che prova adesso a giocarsi un jolly: la candidatura a sindaco del segretario provinciale Nino Bartolotta.

Il suo nome circola parecchio negli ambienti Dem e c’è stato già qualche scambio di opinioni con altre forze politiche cittadine per capire il livello di gradimento di una sua discesa in campo, in un territorio che ben conosce da amministratore locale di lungo corso in quel di Savoca.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata