Capo d'Orlando, banda di ladri ruba il rame dalle cappelle gentilizie

Colpo grosso al cimitero di Capo d’Orlando. La banda dell’oro rosso, come viene definito per il suo valore il rame, ha depredato parecchie cappelle gentilizie privandole nientedimeno della copertura che rivestiva il tetto. Il furto è accaduto venerdì notte ed è stato scoperto dal guardiano del cimitero il giorno dopo all’apertura. Se ne è accorto durante il giro di ricognizione mattutino quando ha notato alcuni relitti di grondaia sparsi sul terreno e da lì la perlustrazione in alto che ha fatto scoprire la mancanza della copertura in rame del tetto. Le cappelle depredate del rame sarebbero sei ed il danno è stato consistente sia per l’alto valore del materiale, attualmente il rame è quotato da 5 a 7 euro al chilo, sia per l’emergenza alle strutture che i ladri hanno creato ai proprietari, considerato che ai prossimi temporali le cappelle saranno esposte alle infiltrazioni di pioggia.

