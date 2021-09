Palpeggia una commessa: ai domiciliari un 33enne di Messina

Arrestato per violenza sessuale. Per aver toccato il sedere a una commessa mentre si trovava in un piccolo supermercato di una frazione della zona nord di Messina. L’accaduto, che risale al 25 giugno, è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Castanea, dalla stessa ragazza, una diciassettenne che nel periodo estivo era impiegata nell’esercizio commerciale.

Secondo quanto raccontato dalla giovane, durante il proprio turno pomeridiano aveva notato un ragazzo, un 33enne, che si aggirava tra i reparti con un atteggiamento sospetto. A un certo punto l'uomo ha incrociato la commessa e le ha toccato le parti intime. Spaventata, la 17enne è andata a nascondersi nel magazzino, ma seguita dal ragazzo. Un collega, però, ha assistito alla scena e si è recato verso il magazzino: a quel punto il cliente ha pagato la merce ed è andato via. Le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, dovrebbero confermare il racconto della minorenne.

Al 33enne sono stati concessi i domiciliari e lunedì si procederà all'interrogatorio davanti al gip Simona Finocchiaro.

