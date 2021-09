Messina, i dettagli del concorso di idee per riqualificare Capo Peloro

L’iter del concorso di idee per riqualificare Capo Peloro è partito. I primi passi erano stati mossi ad inizio agosto’, adesso c’è il bando della Città metropolitana, con tanto di documento preliminare alla progettazione. Un compendio delle “linee guida” che chi parteciperà al concorso dovrà seguire per il progetto da presentare.

«L’areale di Capo Peloro – si legge nel documento – rappresenta un punto di incontro privilegiato per cittadini messinesi di tutte le età e per i turisti anche stranieri. La molteplicità dei fruitori, diversificati per età, esigenze , sensibilità e abitudini dovrà condurre a una più puntuale riprogettazione degli spazi, secondo un modello di sviluppo sostenibile. In questo riordino armonico, seppure molto variegato, si può ritrovare il motivo ispiratore del progetto: quello di far coesistere e sviluppare al meglio funzioni anche molto differenziate, senza farne predominare una su un’altra, armonizzandole tra loro e col contesto paesaggistico; l’intento è quello di consegnare alla cittadinanza uno spazio vitale rinnovato, fruibile in sicurezza e nel rispetto dei vincoli ambientali. Riqualificazione e sicurezza possono, pertanto, essere definiti i punti cardine sui quali si basa il progetto».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata