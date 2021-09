Messina, erogazione idrica a pieno regime

L’Amam corre ai ripari, memore di esperienze passate difficili da dimenticare, come le emergenze idriche che hanno lasciato a secco la città, e alla luce dei disagi che a volte – specie nei periodi estivi – bussano alle porte dei messinesi. Uno degli appalti che potrebbe dare la svolta al sistema di approvvigionamento coincide col “Servizio e lavori di manutenzione straordinaria per la gestione controllo e presidio degli impianti di sollevamento dell’acquedotto del Fiumefreddo, Bufardo, Torrerossa del serbatoio di Piedimonte Etneo e della condotta Fiumefreddo-anno 2021”. L’Azienda meridionale acque Messina ha pubblicato un bando con procedura aperta e criterio di aggiudicazione in base al prezzo più basso. Importo a base di gara è di 427.548,80 euro e offerte da presentare entro il 16 settembre. Dalla determina a firma del direttore generale Santi Trovato si evince innanzitutto il quadro generale della situazione.

