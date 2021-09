Itala, l’Ispettorato del lavoro indaga sull’incidente in cui è morto Santino Ciulla

Nuovi particolari sono emersi sul tragico incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Itala, che è costata la vita al 57enne Santino Ciulla, imprenditore residente a Nizza di Sicilia. Dai primi accertamenti l’uomo su incarico del Comune di Itala con un bobcat di sua proprietà, stava effettuando dei lavori di sistemazione della strada di penetrazione agricola che dalla località “Vernìa” conduce nella contrada “Lia”. L’uomo mntre operava nei pressi del torrente che scorre in contrada “Canneto Lepro”, cercando di spostare un masso dal piano di calpestio della strada, ha perso il controllo del mezzo precipitando per circa trenta metri nel sottostante costone. Il bobcat con a bordo l’imprenditore si è più volte ribaltato e, ruzzolando nella scarpata, si è poi schiantato in una sottostante radura. Nonostante il tremendo impatto e seppur ferito gravemente, Santino Ciulla era ancora in vita.

