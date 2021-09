Precipita in una scarpata mentre lavora con il bobcat: morto un uomo a Itala superiore

Stava lavorando in un terreno con il bobcat, ma avrebbe perso il controllo ed è precipitato in una scarpata. È morto così Santino Ciulla, cinquantenne, ritrovato dopo il tragico incidente che si è verificato questa mattina nel comune di Itala superiore, precisamente in località Monte Scuderi.

L'operaio lavorava sul posto per una ditta di Nizza di Sicilia, paese di origine dell’uomo, e stava eseguendo interventi per conto del comune di Mongiuffi.

