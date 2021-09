Museo del Mare e della Pesca a Giardini Naxos, progetti al fratello del sindaco: scoppia il caso

Possibile ribaltone al Comune di Giardini Naxos, dove in queste ore scoppia il caso riguardante una gara d’appalto (indagine di mercato) riguardante il Museo del Mare e della Pesca, i cui servizi di progettazione sono stati affidati ad Antonio Maria Stracuzzi, fratello dell'attuale sindaco Giorgio Stracuzzi.

La gara concerne i "Servizi di Ingegneria o Architettura, relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione". Una procedura alla quale vennero invitati a presentare offerta tre ditte e l'unica pervenuta poi telematicamente all'ente - come si evince dall'apposito verbale dell'indagine di mercato - è stata quella di Antonio Maria Stracuzzi, fratello del primo cittadino, che ha presentato un'offerta di 25 mila euro circa (ribasso d'asta del 4,53%).

Adesso si verificherà l'eventuale incompatibilità del sindaco, che potrebbe essere sollevata in Consiglio comunale o su eventuale iniziativa di un cittadino-elettore. Il sindaco respinge le accuse e si dichiara "pronto a chiarire tutto". In ogni caso la vicenda pare destinata a sollevare un caso politico nella località naxiota.

