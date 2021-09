Morte dell'infermiere a Messina: il Papardo invierà una relazione all'Aifa

La direzione sanitaria dell’ospedale Papardo, dopo un consulto con il primario di Rianimazione, ha deciso di inviare una relazione all’Aifa sul decesso dell’infermiere Antonio Mondo, per stabilire se ci possa essere una correlazione con la vaccinazione anti-Covid ricevuta a gennaio scorso dall’operatore sanitario.

“Stiamo agendo per una massima cautela - spiega il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi - sebbene sia notevole la distanza temporale tra la vaccinazione, il 4 gennaio la prima dose e il 27 la seconda, il manifestarsi della patologia, avvenuta non prima di cinque mesi dopo, e il decesso, che invece si è verificato domenica scorsa”.

Nessuna segnalazione, al momento, per il caso dell’altro infermiere deceduto il 6 agosto, Giacomo Venuto: “È una situazione più complessa - chiarisce ancora Ranieri Trimarchi - ma ci riserveremo in un secondo momento la decisione di associare o meno i due episodi”.

