Assembramenti, locale di Portorosa sospeso per 5 giorni

Gli assembramenti dei giovani che pur a fine agosto hanno continuato ad animare le serate di Portorosa, hanno finito per causare la chiusura - per i prossimi 5 giorni - del locale notturno “Lost - room to drink”, luogo simbolo dell'estate 2021, frequentato quasi esclusivamente da giovanissimi richiamati nell'ameno luogo dall'hashtag lanciato attraverso instagram che recita letteralmente “mi sono perso a Protorosa”. Un tormentone che da ha rivelato il successo che il “Lost” di Portorosa dall'inizio dell'estate ha riscosso per il gradimento della popolazione giovanile, finendo però per produrre quegli assembramenti che nel fine settimana d’agosto ne hanno causato la chiusura per 5 giornate.

Infatti l'esercizio commerciale a seguito dei controlli effettuati nei giorni precedenti dai carabinieri della Compagnia di Barcellona e dai colleghi della Stazione di Furnari all'interno del complesso turistico portuale di Portorosa, hanno causato quale sanzione prevista dalle misure anti Covid la chiusura dell'attività per la durata di 5 giorni.

