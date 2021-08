Momenti di grande apprensione intorno alle 19 per un incendio che ha distrutto una microcar all'incrocio tra via San Giovanni e via Massimo Scala a Milazzo. La piccola auto ha preso fuoco dal vano motore probabilmente per un corto circuito. Il giovane autista è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'intera autovettura. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. La circolazione ha subito rallentamenti.

