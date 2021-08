Messina, altri 4 morti per Covid. Fra città e provincia 98 ricoveri, 15 in rianimazione

Altre quattro vittime a causa del covid negli ospedali di Messina. Tre decessi sono avvenuti al Policlinico: due donne di Messina (una 81enne e una 96enne) e un 91enne. Al Papardo, invece, è morto un uomo di 64 anni. Le tre persone morte al Policlinico non erano vaccinate, mentre sul decesso del Papardo non è stato comunicato nulla al riguardo.

Questo, inoltre, il bilancio dei ricoveri fra capoluogo e provincia: Policlinico 50 (di cui 12 in rianimazione), Papardo 28 (di cui 3 in rianimazione), Barcellona 13 e Irccs Piemonte 7, per un totale di 98 pazienti.

