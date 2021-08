Covid, ancora 3 decessi a Messina. E tutti tra persone non vaccinate

I decessi oggi sono 3, tutti al Policlinico: una donna di Mistretta, 53 anni (deceduta il 27/8), un uomo di Castell’Umberto, 76 anni (deceduto il 28/8) e una donna di Messina, 67 anni (deceduta il 28/8)

Salgono dunque a sei i decessi registrati negli ultimi 2 giorni e tutti tra persone non vaccinate. Tre di loro erano in Rianimazione, tre in ricovero ordinario.

Sul fronte ricoveri

Sono 95 in tutto, così suddivisi: al Policlinico 51 (di cui 11 in rianimazione), 27 al Papardo (di cui 3 in rianimazione), 6 all' Irccs Piemonte e 11 al Cutroni Zodda di Barcellona.

