Villafranca Tirrena, il sindaco De Marco positivo ma sta bene: "Vaccinatevi"

Il sindaco Matteo De Marco ha annunciato la sua positività al Covid-19, e lo ha fatto tramite i canali social. «Nella giornata di ieri - scrive - ho avvertito sintomi tipici del virus e pertanto mi sono sottoposto a un tampone rapido per accertare la presenza o meno del coronavirus. Purtroppo, il test ha dato esito positivo. Ovviamente - prosegue - da subito mi sono posto in isolamento nella mia residenza, ora sono in attesa dell'esito del tampone molecolare effettuato stamattina. Ritengo doveroso informare i miei concittadini e tutte le persone che ho incontrato negli ultimi giorni durante la mia attività. Per il momento non accuso problemi gravi, sicuramente anche grazie al fatto di aver effettuato un paio di mesi fa le due dosi di vaccino. Naturalmente, saranno applicati i protocolli di sicurezza e ribadisco l'invito a vaccinarsi. Spero - conclude - di poter tornare quanto prima alla mia normale attività. Un caro saluto a tutti».

