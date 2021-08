Il Castello di Milazzo acquistato dalla Regione

La cittadella fortificata entrerà a far parte del patrimonio della Regione siciliana. Lo ha comunicato il vicepresidente del governo Musumeci Gaetano Armao nel corso della tappa milazzese del format “Incontri d’estate 2021”, promossa dalla Camera di Commercio e tenutasi a palazzo D’Amico per parlare di portualità, di turismo, di blue economy. «Abbiamo completato il negoziato con lo Stato per il trasferimento alla Regione del Castello e di altri immobili presenti all’interno di quell’area – ha detto Armao –. Regione e Comune di Milazzo potranno dunque avviare tutte quelle iniziative per valorizzare questo bene, che è monumento nazionale attraverso una progettualità che passa non solo dalla Finanza regionale ma anche dai fondi strutturali e dalle risorse previste nel PNRR. Insomma la possibilità di operare una svolta per rilanciare non solo il bene, ma ritengo l’intera città di Milazzo».

