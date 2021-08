Screening di massa a Leni, Comune di Salina, dopo i 12 casi positivi al Covid. È stato voluto dal sindaco Giacomo Montecristo in collaborazione con l’Asp di Messina. È stato eseguito dai medici dell’Usca: tutti i 76 tamponi rapidi effettuati sono risultati negativi. I positivi in isolamento, sono in attesa del tampone molecolare.

A Lipari sono una sessantina i contagiati.

