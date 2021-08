Asm Taormina, per il dg tra le ipotesi pure il nome di Pappalardo

Dopo le nomine del Cda di Asm che hanno creato più di un malumore all'interno della maggioranza, la casa municipale prova adesso a sbrogliare la matassa, altrettanto intricata, della nomina del direttore generale a cui affidare le “chiavi” della Municipalizzata. Il dg da incaricare avrà in pratica il ruolo di rappresentante legale dell'azienda con una presenza ancora più importante in termini operativi e decisionali di quello del Consiglio di Amministrazione.

Si cerca una soluzione provvisoria, una nomina di transizione sapendo che, poi, si dovrà indire un bando pubblico per la nomina effettiva del dg. E, nel frattempo, spunta in queste ore anche un'idea a sorpresa: potrebbe essere proposta la nomina ad interim del comandante della Polizia municipale, Agostino Pappalardo, già liquidatore di Asm dal 2014 al 2018.

Pappalardo sarebbe, insomma, la soluzione interna, una indicazione ponte per non lasciare sguarnito il ruolo del direttore generale in azienda nelle more dell'espletamento del bando, che richiederà alcuni mesi. Bisognerebbe capire, comunque, anche la disponibilità dello stesso Pappalardo su una eventuale chiamata e a quali condizioni avverrebbe.

