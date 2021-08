"Il casello di Villafranca è Messina Nord. Si abolisca quell'iniquo pedaggio"

Ha preso carta e penna, probabilmente per la milionesima volta, e ha scritto a tutte le autorità possibili, a Roma, Palermo e Messina, per rivendicare quello che da decenni definisce «un diritto sacrosanto della comunità messinese». Mario Biancuzzo non si rassegna e continua a reclamare con forza l’eliminazione del pagamento relativo al pedaggio sulla tangenziale “località Messina nord” «che – sostiene il consigliere circoscrizionale – chiamano ingannevolmente casello di Villafranca».

Le ragioni sono quelle di sempre. Biancuzzo evidenzia come il territorio ricadente a nord del Comune di Messina sia «quanto mai penalizzato dalla mancata attenzione relativa allo sviluppo infrastrutturale ed economico che compromette la crescita e il benessere dei cittadini ancora residenti». E non va dimenticato che proprio i cittadini di quella porzione di territorio vanno chiedendo, assieme ai residenti dei villaggi collinari di Castanea, Salice e Gesso, il referendum per la creazione del nuovo comune di Montemare e il distacco da Messina.

«Mantenere nel silenzio delle Istituzioni il pagamento del pedaggio all’uscita ed all’entrata alla bretella sulla tangenziale di Messina nord, rilasciando una ricevuta di pagamento sicuramente falsa – afferma Biancuzzo –, impedisce di fatto la progettazione e la pianificazione delle attività commerciali e della omogenea distribuzione nel territorio comunale degli uffici dell’amministrazione pubblica e delle attività imprenditoriali private».

